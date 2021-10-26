المفوضية العليا: بدء نشر القوائم المبدئية للناخبين

بدأت المكاتب الانتخابية التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الاثنين في نشر القوائم المبدئية للناخبين بمراكز الاقتراع المسجلين بها.

ودعت إدارة لتوعية والتواصل بالمفوضية الناخبين إلى ضرورة التوجه إلى مراكز توزيع البطاقة ( الاقتراع ) التي سجلو بها للتأكد من وجود أسمائهم ضمن القوائم استعدادا لاستلام بطاقاتهم الانتخابية وفي وقت قريب لاحق.

وبينت المفوضية عبر مكتبها الإعلامي أنه وفق للائحة تسجيل الناخبين المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم 61 لسنة 2021 يحق لكل ذي مصلحة الطعن على تسجيل أي ناخب لم يستوف الشروط المقررة في القانون ويكون ذلك أمام المحكمة الجزئية التي يقع في نطاقها مركز الانتخاب في غضون 48 ساعة من تاريخ نشر سجل الناخبين لافتا إلى أن المفوضية العليا للانتخابات لن تقبل الطعن في حالة عدم اخطارها بقرار المحكمة خلال المدة المحددة.

وكانت المفوضية أعلنت في مؤتمر صحفي جملة الإجراءات الفنية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي القادم والبدء في مرحلة نشر السجل الأولي للناخبين والاستعداد لتوزيع بطاقات الناخب فضلا عن إتاحة نماذج التزكية أمام الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة