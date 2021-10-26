القائم بأعمال سفارة روسيا: أتطلع للعمل من طرابلس

أعرب القائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا “جامشيد بولتايف”، عن تطلعه لمباشرة العمل من العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء جمع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي والقائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا لبحث آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، لاسيما ملف الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر القادم.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن القائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا، أشاد بجهود المجلس الرئاسي في الدفع نحو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

من جانبه أشاد اللافي بعمق العلاقات والتعاون المشترك، بين ليبيا وروسيا وبدور روسيا تجاه الملف الليبي، وأعرب عن تطلع ليبيا إلى زيادة التعاون بين البلدين.