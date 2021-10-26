بليحق: «النواب» يقر بالأغلبية مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، الثلاثاء، إن مجلس النواب أقر بالأغلبية مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

جاء ذلك في تصريح مقتضب نشره بليحق على صفحته بموقع «فيسبوك»، تعليقًا على الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

– جلسة مغلقة لمجلس النواب تبدأ بمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

وأقرت جلسة مجلس النواب أمس في طبرق، مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، وتعديل سن الترشح لانتخابات رئاسة البلاد.

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