قلمة يفنّد مزاعم الدبيبة بشأن فزان

فنّد مقرر مجلس النواب صالح قلمة، تصريحات رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة التي ذكر فيها فزان.

قلمة، وفي تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، قال: ” شكرا رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية على الكلمة وبما ان كل الموضوع هو حصص ونسب ومكاسب ومغانم اليوم الكلمة موجهة لبرقة والشهود وزراء من الجنوب فهل نرى في الايام القادمة كلمة موجهة لفزان حول الحصص والنسب والشهود وزراء من برقة”.

وتابع: “قلت ان نائبك رمضان أبو جناح زار كل مناطق الجنوب هذا كلام مغلوط ويجب ان لا يدخل في تجاذباتك انت ونائبك من برقة”.

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