شنيب للسايح: توعية المرأة بشأن الإسهام بالعملية الانتخابية تمثل مسؤولية تضامنية تقع على عاتقنا وعلى كافة المؤسسات

التقت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس النواب انتصار شنيب وعضوات من اللجنة برئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح.

بيان صحفي صادر عن مجلس النواب أشار إلى إن اللقاء الذي تم عقده في ديوان المجلس في مدينة طبرق شهد وفقا لشنيب توعية ربة البيت بأهمية استلام البطاقة الانتخابية لضمان مشاركتها في الانتخابات القادمة.

وتابعت شنيب إن هذه التوعية تمثل مسؤولية تضامنية تقع على عاتق اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات النسائية ومراكز مفوضية الانتخابات المنتشرة في أنحاء ليبيا فيما تم التطرق إلى النازحين بصفة عامة والمرأة النازحة على وجه الخصوص.

وبحسب شنيب تم بحث ومدى توفير مفوضية الانتخابات لمراكز استلام البطاقات الانتخابية والإدلاء بأصواتهم مضيفة بأن رئيس المفوضية أشار إلى وجود مركزين انتخابيين في كل منطقة لمساعدة النازحين في المشاركة في العملية الانتخابية.

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