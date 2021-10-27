الحر: كارثة أن يكون رئيس مركز احتجاز المهاجرين مطلوب دوليًا

فرض مجلس الأمن، عقوبات على أسامة الكوني إبراهيم، مدير ما يسمى بـ”مركز النصر ” لاحتجاز مهاجرين وتعذيبهم في مدينة الزاوية.

ورأى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، الدكتور عبدالمنعم الحر، إنه أمر متوقع أن يتم إدراج اسم مواطن ليبي على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي.

وأوضح “الحر” لـ “العين الإخبارية” أن “يكون المطلوب دوليا أحد رجال إنقاذ القانون ويتمتع بصفة رئيس مركز احتجاز تابع للسلطات في البلاد فتلك هي الكارثة”.

وأضاف:” سبق وأكدت أن العديد ممن تم تدريبهم من قبل الاتحاد الأوروبي في مجال الحد من الهجرة غير النظامية هم من تجار بشر”، موضحا أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يحتاج إلى إعادة النظر في كوادرها من قبل وزارة الداخلية الليبية.

وتابع: “يحتاج الكثير من منتسبي ذلك الجهاز إلى إعادة بناء قدراتهم في مجال حقوق الإنسان، واتخاد الإجراءات الإدارية والقانونية اتجاه كل منتسبي وزارة الداخلية المطلوبين من قبل مجلس الأمن الدولي”.

وشدد “الحر” على ضرورة أن “تأخذ الحكومة الليبية في اعتبارها كل التوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتقارير والبيانات الصادرة عن المنظمات الحقوقية على محمل الجد،” مشددا على أنها بمثابة “الإنذار المبكر لما يحصل اليوم بحق المهاجرين وطالبي اللجوء على الأراضي الليبية”.

وحول التوقعات المستقبلية، قال إن الانتهاكات بحق المهاجرين سوف تتسمر، متوقعا استمرار وتيرة الهجرة السرية عبر الأراضي الليبية في ظل غياب سلطة و إرادة سياسية عازمة على وضعة حلول للحد من الانفلات الأمني للمنفذين للقانون و سيطرة الجماعات المسلحة على بعض مفاصل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا”.

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