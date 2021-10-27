«قويرب»: قانون الجرائم الإلكترونية رغم عيوبه الكثيرة قابل للتعديل والتطوير

أكد النائب عزالدين قويرب أن قانون الجرائم الالكترونية قابل للتعديل والتطوير ليواكب هذا الفضاء الذي لم يعد افتراضي . وقال «قويرب»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “القانون أو القاعدة القانونية كائن إجتماعي ينشأ في مجتمع أو جماعة إجتماعية ويتطور بتطورها ويموت حتى بموتها”.

وأوضح أن “قانون الجرائم الإلكترونية رغم مثالبه الكثيرة وعيوبه قابل للتعديل والتطوير باستمرار لكي يواكب هذا الفضاء الذي لم يعد افتراضي”. تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد صوت بالأغلبية، في جلسة الإثنين الماضي، على إقرار مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، دون الإعلان عن مزيد من التفاصيل عن مواد القانون أو عدد المصوتين.

تجدر الإشارة إلى أن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، كان قد صرح، أن المجلس شرع خلال جلسة أمس الثلاثاء «في دراسة مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وبعد مناقشة ودراسة مشروع القانون مادة مادة تم التصويت عليه بالأغلبية».