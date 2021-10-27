رداً على مؤامرات الدبيبة والمشري.. أبو راس: نرفض الزج بعمداء البلديات في صراع مجلسي النواب والدولة

أكدت عضو مجلس النواب ربيعة أبو راس رفضها تقويض العملية الانتخابية بالضغط على عمداء البلديات وتسييسهم والزج بهم في الصراع بين مجلسي النواب والدولة.

وقالت أبوراص في تدوينة على “فيسبوك”، إن “الصراع بين المجلسين لن ينتهي حتى لو تغيرت القوانين ومواعيد الانتخابات وفُصّل على هواهم”.

ودعت النائبة عمداء البلديات لتهيئة الظروف لمساعدة المواطنين على ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم، منوهة إلى أنهم أكثر من يعرف ما سببته الحروب والصراعات داخل نطاق بلدياتهم من دمار وتشرد ونزوح ونقص خدمات.

وأضافت: “لم يكن من السهل علينا جميعاً تخطي نفق الحرب والمضي قدماً في تحقيق وقف إطلاق النار والتسوية السياسية التي ساهمت بشكلٍ إيجابي في توحيد المؤسسات وإنهاء الحروب، ولن نسمح بالعودة للمربع الأول”.

وتابعت: ”ما قام به مجلس النواب ليس مثاليا لكن ما يقوم به الآخرون من تقويض للمسار السياسي، هو المنزلق الأسوأ”.

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