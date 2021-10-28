عن لقاء المشري بعمداء البلديات.. الصغير: ”جايب فوط يمسح بيهم معارضته للانتخابات”

علق حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، على ما جرى أمس خلال لقاء رئيس ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” خالد المشري مع عمداء البلديات.

وقال الصغي» في تدوينة على فيسبوك: “”خالد المشري جايب فوط يمسح بيهم معارضته للانتخابات، الغريب انه الفوط سعيدة بهذا الدور ، الأغرب نفس الفوط كانت تندب وتبكي من الحرب”.

وأضاف وكيل وزارة الخارجية الأسبق، “أم الغرائب لو تسكر النفط تلقاهم كلهم يندبوا ويبلو ويعجنوا”، مردفًا “امنعوها الانتخابات بس ما حد يندب ويبكي من نتائج منعها”.

وختم الصغير موضحًا “وتذكروا بأن من يشعل الحرب هو من يمنع الحل وليس من يطلق الرصاصة الأولى”.

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