افريكوم: ندعم جهود الخارجية الأمريكية لضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر

أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا ” أفريكوم ” دعمها للحلّ السياسي في ليبيا.

وأبدت “الأفريكوم”، في بيانٍ لها على “تويتر” دعمها للجهود الدبلوماسية و المسار السياسي الذي يقود البلاد للاستقرار والوحدة، على حد وصفها، وضمان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

ويأتي بيان “الأفريكوم” بعد شهر من زيارة قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، الجنرال ستيفين تاونسند، إلى طرابلس الذي أعلن دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب جميع القوات والمقاتلين الأجانب وتوحيد المؤسسة العسكرية.

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