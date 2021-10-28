الصليب الأحمر: عازمون على استئناف أعمالنا بطرابلس

استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا جون نيكولا مارتي، أمس الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء العمل الإنساني الذي قامت به اللجنة داخل ليبيا طيلة الفترة الماضية، والدعم المقدم من قبل اللجنة للمراكز الصحية والمستشفيات، خاصة في المنطقة الجنوبية للمساهمة في تلبية بعض الاحتياجات الطبية للمواطنين.

وأعرب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال اللقاء عن شكره للدعم الذي تقدمه الحكومة المؤقتة للجنة وموظيفها لتسهيل عملها داخل الأراضي الليبية، مؤكداً على عزم اللجنة عودة العمل بشكل رسمي من مقرها في طرابلس قريباً.

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