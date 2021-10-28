السفير الإيطالي يؤكد للسايح دعم المجتمع الدولي وحكومة بلاده للانتخابات الليبية المقبلة

استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ظهر اليوم الخميس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

تم خلال اللقاء استعراض اخر مستجدات العملية الانتخابية، مستوى جهوزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية نهاية هذا العام .

وأكد بوتشينو على دعم المجتمع الدولي وحكومة بلاده للانتخابات الليبية المقبلة ، مشيداً بالخطة التي أعلنت عنها المفوضية لتنفيذ عمليتي الانتخابات الرئاسية والنيابية تزامنياً ، واتاحة نماذج التزكية للمرشحين ، مثمناً سعيها لاستكمال المسائل الفنية واللوجستية لتنطلق نحو تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الذي سخرت كافة إمكانياتها وكوادرها لإجرائه في موعده المحدد.

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