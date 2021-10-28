القطراني: ندعوا وزارة الداخلية لفتح تحقيق فوري وعاجل حيال واقعة إقتحام المجموعات المسلحة مقر وزارة الرياضة بطرابلس

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة تسيير الأعمال حسين القطراني، اليوم الخميس، بياناً بشأن واقعة إقتحام مقر وزارة الرياضة بمدينة طرابلس. القطراني، وفي بيانه الذي تلقت قناتنا نسخة منه، قال: “تابعنا بقلق بالغ إقتحام مقر وزارة الرياضة في مدينة طرابلس من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون يوم الاربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021 خلال ساعات الدوام الرسمي الآمر الذي نجم عنه ترويع للموظفين بعد تهديدهم وتوجيه عبارات السب والشتم لهم ومعاملتهم بعنصرية تامة كونهم من أبناء إقليم برقة”.

وتابع: “وإذ نستنكر هذه الحادثة التي وقعت على مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة فإننا وفي الوقت ذاته ندعوا وزارة الداخلية لفتح تحقيق فوري وعاجل حيالها حيث ان مثل هذه التصرفات الغير مسؤولة تهدد الوحدة الوطنية التي ينشدها كل الليبيين، خصوصاً وأنها جاءت عقب إصطفاف وزير الرياضة مع مطالب مسؤولي إقليم برقة”.

وأضاف: “نشدد على ضرورة إضطلاع وزارة الداخلية بواجباتها والحد من تحرك المجموعات المسلحة الخارجة عن سيطرتها والتي إستهدفت عديد الموظفين الإعتباريين القادمين من برقة إلى طرابلس لأداء التزاماتهم الوظيفية، كما نؤكد ان هذه الحادثة وغيرها من الحوادث السابقة تؤكد مطالبنا في توزيع الإختصاصات بما يعزز العمل من مختلف المدن الليبية بأمن تام”.

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