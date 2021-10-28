النائب العام يؤكد لبوشناف أهمية دور مجلس الأمن الوطني في تعزيز قدرات الدولة في مواجهة مصادر تهديد الأمن

التقى النائب العام الصديق الصور، الأربعاء، بمستشار مجلس الأمن الوطني إبراهيم بوشناف.

وتباحث المجتمعون التطورات الراهنة ذات الصلة بملف الأمن الوطني الليبي، بما في ذلك التهديدات الناشئة عن غياب التنسيق ما بين أجهزة الدولة المعنية بصون أمن الوطن، وكذلك ممارسة أعمالها بطريقة مـشتتة أدت في الغالب إلى ثغـرات في تنفيذ المخططات العملية وتدني فاعلية تلبية احتياجات الطوارئ.

كما شهد الاجتماع مناقشة أهمية دور مجلس الأمن الوطني في تعزيز قدرات الدولة في مواجهة مصادر تهديد الأمن الوطني وترسيخ العمل المشترك بين الأجهزة والمؤسسات من خلال وضع إستراتيجية الدولة المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي، ومجالات الدفاع والسياسة الخارجية.

من جهته أكد النائب العام على أن نتائج أعمال سلك النيابة العامة تتصل بالأمن الوطني، لما تشتمل عليه تلك البيانات من معلومات تتصل بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج؛ وهي على تهيؤ للعمل على تعزيز عمل مجلس الأمن الوطني لأجل تحقيق غرض إنشائه.

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