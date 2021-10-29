“الصور و أبوشناف” يبحثان التهديدات المحتملة لغياب التنسيق الأمني

أكد النائب العام الصديق الصور أن نتائج أعمال سلك النيابة العامة تتصل بالأمن الوطني، داخلياً وخارجياً، وتعزز عمل مجلس الأمن الوطني؛ لأجل تحقيق الغرض من إنشائه.

جاء ذلك خلال لقاء “الصور”، مستشار مجلس الأمن الوطني إبراهيم أبوشناف، والذي تباحثا فيه بشأن التهديدات الناشئة عن غياب التنسيق بين الأجهزة الأمنية للدولة، التي تمارس أعمالها بطريقة مشتتة؛ أدت في الغالب إلى ثغرات في تنفيذ المخططات العملية، وتدني فعالية تلبية احتياجات الطوارئ، وفق بيان النائب العام.

وتوافق الجانبان على تعزيز قدرات الدولة في مواجهة مصادر تهديد الأمن الوطني، وترسيخ العمل المشترك بين الأجهزة والمؤسسات، من خلال وضع استراتيجية الدولة المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي، ومجالات الدفاع والسياسة الخارجية.

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