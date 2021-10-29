منظمة الهجرة.. ترحيل 140 مهاجراً بنغالياً من بنغازي

أعادت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا 140 مهاجراً يحملون الجنسية البنغالية إلى بلادهم انطلاقاً من مدينة بنغازي، الخميس، من بينهم تسع حالات مرضية، في أول رحلة طوعية للعودة الإنسانية من المدينة.

وأُجريت للمهاجرين المرحلين، قبل صعودهم للطائرة، فحوصات طبية واختبارات “كورونا”، إلى جانب توفير خدمات استشارية، وتزويدهم بمعدات الوقاية الشخصية.

وأشارت المنظمة إلى إعادة أكثر من 53 ألف مهاجر من ليبيا منذ العام 2015، بدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق الهجرة الإيطالي، بحسب ما نقله الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للهجرة.

جديرٌ بالذكر أنه تم ترحيل 127 مهاجراً غامبياً في أكتوبر الجاري، كانوا محتجزين في طرابلس إلى بلادهم، في عملية هي الأولى من نوعها، منذ تعليق برنامج العودة الطوعية انطلاقاً من الأراضي الليبية، قبل أشهر .

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