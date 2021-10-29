وزارة التربية والتعليم تتعهد بحلحلة صعوبات مراقبتي تعليم درج وغدامس

أجرى وزير التربية والتعليم موسى المقريف، صباح اليوم الجمعة، رفقة مدير مركز التدريب بالوزارة علي الوافي، زيارة تفقدية لمراقبة التربية والتعليم ببلدية غدامس.

وعقد المقريف، اجتماعاً تشاورياً مع مراقب التعليم بغدامس خالد يونس، ونظيره ببلدية درج أحمد قريفة، وعدد من المسؤولين، لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المراقبتين.

وتعهد وزير التربية والتعليم، حسب الصفحة الرسمية للوزارة، بتعاونه لحلحلة وتخطي جميع المشاكل التي تواجه مراقبتي التعليم في درج وغدامس.

يشار إلى أن وزير التربية والتعليم موسى المقريف، قام بزيارة تفقدية لبعض المدارس ورياض الأطفال في غدامس، وذلك لتقييم الوضع العام للبنية التحتية والوقوف على أبرز ما يعيق سير العملية التعليمية.

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