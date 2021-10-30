عقيل: اتهام الدبيبة للسلطات التونسية بالاحتيال على الليبيين خطوة خاطئة

ليبيا – علق رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل على اتهام رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة للسلطات التونسية بالاحتيال على أبناء بلده والاستيلاء على أموالهم، قائلًا: “ما قاله الدبيبة مؤسف جدًا”، داعيًا السلطات التونسية إلى أن تأخذ بعين الاعتبار أن حكومة الدبيبة هي حكومة مؤقتة.

عقيل وفي تصريحات خاصة لصحيفة “العرب” اللندنية أضاف: “ربما يقصد الدبيبة مصادرة بعض الأموال، وهناك الكثير من الليبيين الذين أدخلوا أموالًا إلى تونس، ولكن من الأفضل أن يطلب الدبيبة من السلطات توضيح طرق الاحتيال وإصدار بيان في ذلك”.

وأعرب عقيل عن اعتقاده أن خطوة الأساسية الآن هي أن توضح تونس هذا الأمر بالتنسيق مع ليبيا، لافتًا إلى متانة العلاقات بين البلدين؛ فهي علاقات اقتصادية واستراتيجية، بالإضافة إلى علاقات القرابة والمصاهرات، وهي علاقات أكبر من الدبيبة.

وأردف: “ما قاله الدبيبة خطوة خاطئة لتسجيل نقاط سياسية ضد تونس، والليبيون يعرفون تونس جيدًا، وربما هناك بعض الأطراف الإقليمية التي تربطها علاقات استراتيجية بليبيا -على غرار تركيا وقطر- استفزها التحسن الكبير في العلاقات الاقتصادية بين تونس وليبيا مؤخرًا، وتسعى للضغط على الدبيبة من أجل العودة إلى مرحلة ما قبل قرارات الخامس والعشرين من يوليو”.

واستطرد عقيل: “يجب على الدبيبة أن يوضح ما قاله، وهو أساء التعبير واختيار الألفاظ المناسبة”.

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