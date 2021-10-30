فضيل الأمين: تنظيم الانتخابات أصبح أمرا واقعا

أكد فضيل الأمين عضو ملتقى الحوار في “اتفاق الصخيرات”، أن الانتخابات الليبية ستجرى في موعدها المقرر 24 ديسمبر، داعيا المعرقلين إلى المشاركة الإيجابية فيها.

وقال الأمين في تغريدة على “تويتر” رصدتها “الساعة 24”: “السؤال اليوم لم يعد هل ستكون هناك انتخابات ولكن كيف ستكون؟”، مضيفا أن انعقاد الانتخابات أصبح أمراً واقعياً رغم كل محاولات الإفشال والعرقلة.

وتابع: “الأفضل للمعرقلين المشاركة الإيجابية والفاعلة وبناء مستقبل أفضل للجميع، وليس الاستمرار في عضوية حزب الوضع الراهن”، مختتما: “بقاء الحال من المحال.. المستقبل!”.

جدير بالذكر أن مجلس النواب انتهى من القوانين الانتخابية وأرسلها إلى المفوضية العليا للانتخابات، فيما بدأت بعض الشخصيات في إعلان نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.