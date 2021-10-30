وفد الطيران المدني الأردني يُكمل تقييمه لعملية تشغيل مطار معيتيقة الدولي

أكمل وفد مصلحة الطيران المدني الأردني، والفريق الفني التابع للشركة الملكية الأردنية للطيران، الجمعة، زيارته الخاصة بالتدقيق وتفقد مطار معيتيقة الدولي بعد 48 ساعة من وصول الوفد إلى طرابلس.

وأفادت الصفحة الرسمية للمطار، بأن الزيارة تأتي للوقوف على الإجراءات المتبعة في عملية تشغيل المطار ومدى امتثالها للمتطلبات المتعارف عليها دولياً، بغية تحديد إمكانية تسيير خط جوي مباشر بين ليبيا والمملكة الأردنية عبر شركة الملكية الأردنية للطيران.

ومن المنتظر، عودة الرحلات الجوية بين عمّان وطرابلس عبر شركة الملكية للطيران بعد توقف دام لسنوات، نتيجة سوء الأوضاع الأمنية في ليبيا.

الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية التونسية، أول من أعلن استئناف الرحلات الجوية إلى ليبيا بعد انقطاع دام لأكثر من 7 سنوات.

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