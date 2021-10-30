مباحثات مصرية مرتقبة مع “كوبيتش” في القاهرة

أكدت موقع “صدى البلد” الإخباري عقد جلسة مباحثات بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، والمبعوث الأممي لليبيا يان كوبيتش، اليوم السبت، في القاهرة.

وأضاف الموقع أن المباحثات المرتقبة، التي تتزامن مع زيارة “كوبيتش” للقاهرة؛ ستَبحث التطورات في ليبيا، وجهود تحريك مختلف مسارات الملف الليبي وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة.

جديرٌ بالذكر أن شكري ترأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر استقرار ليبيا الذي احتضنته العاصمة طرابلس في 21 أكتوبر الجاري، حيث شدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد بالإضافة إلى إلغاء الاتفاقيات الأمنية والعسكرية الموقّعة مع تركيا، قبل أن يزور مدينة بنغازي، ويلتقي قيادات محلية ومسؤولين.

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