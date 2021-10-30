اجتماع مرتقب للجنة “5+5” مع ممثلي دول الجوار في القاهرة

أكدت مصادر صحفية عقد اجتماع بين اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″ وممثلين عن دول الجوار ” تشاد والنيجر والسودان “، في القاهرة، اليوم السبت.

ويبحث الاجتماع، الذي يُعقد بحضور الممثل الأممي الخاص لليبيا يان كوبيتش؛ جدولة انسحاب المرتزقة التابعين لهذه الدول من الأراضي الليبية والذين يُقدّر عددهم، وفق بعض المصادر، بـ 23 ألف مقاتل ينحدرون من دول الجوار الجنوبي لليبيا.

وأضافت المصادر أن أجندات اللجنة العسكرية، خلال الاجتماع؛ ستتركز على رفض أي مقترحات تدعو لدمجِ عناصر أجنبية في مؤسسات الدولة في إطار إعادة بناء المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى محاولة تحديد وحصر الجهات التي تقوم بتعطيل عمليات الترحيل أو التمويل؛ تمهيداً للدعوة لفرض عقوبات دولية عليها، و ضمان ترحيل أكبر فوج من المرتزقة الأفارقة أولاً ثم الجنسيات الأخرى، وفق جدول زمني.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع سيحضره بالإضافة إلى مسؤولِي بعثة الأمم المتحدة ومراقبين أمنيّين رفيعي المستوى من مصر، وزير الداخلية خالد مازن الذي من المنتظر أن يلتقي نظيره المصري محمود توفيق، ورئيس جهاز المخابرات العام اللواء عباس كامل؛ لبحث تفعيل الشراكة الأمنية بين مصر وليبيا، والتنسيق بشأن مواجهة التنظيمات الإرهابية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبل تأمين العمالة المصرية.

يُذكر أن دول الجوار الليبي دعت إلى خروج آمن ومنظم للمرتزقة المتمركزين في ليبيا، حيث رفضت دول السودان وتشاد استقبال المقاتلين الذين يحملون جنسياتها قبل نزع أسلحتهم، وهو ما ترفضه التشكيلات المسلحة التي تنتمي غالبيتها إلى فصائل معارضة لحكومات تلك الدول.

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