بكوادر وطنية.. حقل زلة ينجح في صيانة وإدخال بئر نفطي للإنتاج

أعلن حقل زلة، الذي تشرف عليه شركة الزويتينة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط؛ الانتهاء من العمل على البئر A-15 ، واختبار مضخته بنجاح.

وأضافت الشركة أن عمليات صيانة البئر تمت بأيدي عناصر وطنية تابعة لشركة السيل للحفر وصيانة الآبار وقسم الحفر بالحقل، حيث يدخل البئر إلى الإنتاج بعد توقفه لسنوات، وفق بيانها على “فيس بوك”.

في الإطار ذاته، أعلن حقل الشرارة البدء في استكمال البئر R-32 NC115 خلال نوفمبر المقبل، بعد تجديد العقد الخاص بالشركة المعنية بأعمال الحفر، بعد توقف عمليات الحفر التطويري لحقول الشرارة، على مدار حوالي سبعة سنوات، منذ إغلاق الحقل عام 2014، وتردي الوضع الأمني، ونزوح المقاولين، وتوقف الإنتاج لأكثر من سنتين حتى ديسمبر2016، مما أثر سلبيًا على المعدات السطحية، وأدى إلى زيادة معدل التآكل، وتعطل المضخات، مما كلّف الشركة ميزانيات ضخمة لإجراء أعمال الصيانة، وفق بيان الشركة على “فيس بوك”.

يذكر أن رئيس المؤسسة النفطية مصطفى صنع الله حذر من تأخر اعتماد الموازنة المرصودة لتطوير القطاع بعد فقدان المؤسسة 72 % من إنتاج خام السدرة بسبب تسرب نفطي لأنابيب نقل الخام التابعة لشركة الواحة .

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