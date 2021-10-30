“كوبيتش” : نسعى لخروج تدريجي ومتوازن لجميع المرتزقة من ليبيا

أكد المبعوث الأممي لليبيا، يان كوبيتش، أن اللجنة العسكرية تعتزم وضع خطة وآلية لتنفيذ خروج تدريجي ومتوازن ومتسلسل لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، من خلال المشاورات والمفاوضات مع دول جوار ليبيا وبقية الشركاء الدوليين.

وأضاف “كوبيتش”، خلال كلمة له في اجتماع القاهرة، الذي ضمّ اللجنة العسكرية مع ممثلي دول الجوار الجنوبي لليبيا؛ أن الاجتماعات والمشاورات الجارية، ليست سوى الخطوات الأولى على طريق إعداد خطة تنفيذ ملموسة لانسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وهو الأمر المهم أيضاً في ضوء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، وفق “كوبيتش”.

وشدد “كوبيتش” على أن خطة العمل هي خطة ليبية وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة وتحظى بدعم السلطات الليبية؛ كما أنها خطة بقيادة وملكية وطنية، تحمل في ثناياها أفكاراً ملموسة ومحددات للتنفيذ.

وأشاد بما أسماه الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة بغية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بدءًا من الحفاظ على استمراره، فتح المجال الجوي، تبادل المحتجزين، بذل جهد مشترك لتأمين النهر الصناعي، وفتح الطريق الساحلي.

وأعرب “كوبيتش” عن تقديره لاستعداد ممثلي تشاد والنيجر والسودان للعمل مع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بطريقة لا تؤثر على استقرار الوضع في بلدانهم، وفي المنطقة.

جديرٌ بالذكر أن القاهرة استضافت، اليوم، اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة مع ممثلي دول السودان وتشاد والنيجر، والتي تنحدر منها جنسيات أفراد التشكيلات المسلحة المتمركزة جنوب البلاد، في مسعى للتوافق على خطة لإخراجهم وإجلائهم من البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية