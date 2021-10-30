انخفاض نسبي في حالات الإصابة والوفاة بـ”كورونا” على أساس أسبوعي

أوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في تقريره الأسبوعي عن الوضع الوبائي لجائحة “كورونا”، أن الحالة الوبائية في ليبيا لا تزال في حالة الانتشار المجتمعي، بحسب التصنيف العالمي بعد أن سجل عدد الإصابات التراكمية 356.655 إصابة و5.078 حالة وفاة، مشيراً إلى انخفاض نسبة الإصابة التي تحتاج لرعاية طبية بواقع 1% عن الأسبوع الماضي ، بينما انخفضت نسبة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المراكز الصحية بنسبة 3% بعد أن بلغ عددها 189 حالة.

وأظهر التقرير زيادة طفيفة بنسبة 7% في عدد الاختبارات التي أجريت يومياً، حيث بلغ المتوسط 4.440 اختبار اً، في حين ارتفع عدد الحالات المسجلة على أساس أسبوعي بنسبة 3%، بينما سجل مؤشر نسبة الحالات الإيجابية على متوسط أسبوعي 14%، وكشف التقرير أن نسبة الوفيات بـ”كورونا”، والمسجلة من مراكز الرصد، قد انخفضت بنسبة 1.51% .

وبيّن التقرير أن معظم المناطق الصحية في ليبيا تشهد انخفاضاً واستقراراً في أعداد الحالات المسجلة أسبوعياً، حيث سجلت كلٌّ من طرابلس والكفرة أكثر من 100 إصابة لكل 100 ألف مواطن.

وعزا المركز سبب عدم تسجيل حالات إصابة في عدد من المناطق، إلى قلة الاختبارات وسوء توزيعها جغرافياً، والتي تُشكّل عائقاً لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة، مشيراً إلى أن عدد 100 ألف مواطن في المنطقة الشرقية يقابله 84 اختبار، بينما في المنطقة الجنوبية يقابله 20 اختباراً والعدد نفسه يقابله في المنطقة الغربية 561 اختباراً.

وأوصى المركز، في ختام تقريره، بضرورة تكثيف حملات التطعيم والتوعية، وإجراء الاختبارات والكشف الطبي، خاصةً في المنطقتيْن الشرقية والجنوبية، إضافةً إلى دعم مراكز العزل؛ لرفع القدرة الاستيعابية، ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة، وفريق إدارة المعلومات الخاص بالجائحة؛ بهدف توفير المعلومات الوبائية بشكل مستمر ويومي.

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