“السائح” يبحث مع “فرانش” سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات المقبلة

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، مارك أندريه فرانش؛ سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المقبلة.

كما شهد اللقاء، الذي عقد بديوان مجلس المفوضية في طرابلس مناقشة؛ مستجدات العملية الانتخابية، والتقدم الذي أحرزته المفوضية في مجال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وصولاً إلى استقرار البلاد.

وجدد “فرانش” التأكيد على دعم المجتمع الدولي للاستحقاق الانتخابي في ليبيا المقرر إجراؤه في 24 ديسمبر المقبل، وفق مشروع بيبول، والاتفاقيات التي أبرمها هذا المشروع مع الدول المانحة؛ بهدف الرفع من مستوى جاهزية المفوضية.

يُشار إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقّع في الـ 24 من أكتوبر الجاري مع حكومة اليابان اتفاقية دعم مشروع بيبول؛ بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري والرفع من جاهزية المفوضية، لإجراء الانتخابات القادمة، بحضور عماد السائح.

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