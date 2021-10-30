بعد تسريبهم أسئلة.. إحالة موظفين بمراقبة تعليم زليتن للتحقيق الإداري

أحال المركز الوطني للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، لجنة الإشراف والمراقبين على امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020/2021 بمراقبة التربية والتعليم زليتن إلى التحقيق الإداري، بعد تسريب أسئلة امتحان اليوم السبت.

ونشر المركز قراراً على موقع “فيسبوك”، أفاد فيه بضلوع لجنة الإشراف على الامتحانات في منطقة السبعة بزليتن، في عملية فتح مظاريف الأسئلة لمادة اللغة الإنجليزية قبل موعدها المحدد، مما أدى إلى نشرها في بعض المواقع الإلكترونية.

يُشار إلى أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية، كان آخر الامتحانات المقررة لطلبة الشهادة الثانوية بشقيها العلمي والأدبي، وسُربت أسئلته على نحو ضيّق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأدى ذلك لاستياء عدد من الطلبة وأولياء الأمور، لما قد تُحدثه هذه العملية من تفاوت في درجات الممتحنين المؤهلة للمرحلة الجامعية.

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