أميركا وإيطاليا: ندعم ليبيا آمنة وموحدة دون تدخل أجنبي

ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، اليوم السبت، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو جددا دعمهما لليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة بدون تدخل أجنبي وبحكومة منتخبة ديمقراطياً.

وأضاف في بيان نشرته الخارجية الأميركية وفقاً لموقع قناة”العربية” أن الوزيرين ناقشا عددا من القضايا من ضمنها “نهج مشترك” تجاه تونس.

يشار إلى أنه في 12 من نوفمبر المقبل، ستكون العاصمة الفرنسية وجهة لوفود ليبية ودولية للمشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا، وذلك من أجل دعم مسار الاستقرار والسيادة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل فيما يناقش التصديق على خطة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

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