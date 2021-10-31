الحاسي يتجول في طرابلس وفق خطة توحيد الرقابة الإدارية

وصل عبدالسلام الحاسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف من مجلس النواب خلال إلى العاصمة طرابلس قادما من مدينة البيضاء.

وألتقى الحاسي في طرابلس مع خالد ضو نائب رئيس الرقابة الإدارية لاستكمال جهود توحيد المؤسسة السيادية.

وتجدر الإشارة، إلى أن سليمان الشنطي الرئيس السابق المقال من رئاسة هيئة الرقابة الإدارية قد بلغ السن المقررة قانوناً لانتهاء الخدمة في 2021/06/17، إلا أنه لا زال يرفض تسليم مهام رئيس هيئة الرقابة الادارية في طرابلس رغم مخاطبة رئيس مجلس النواب للنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن الممثل القانوني لهيئة الرقابة الإدارية ورئيسها الشرعي هو عبدالسلام الحاسي.

وأكدت مصادر لـ”الساعة24″، ، أنه رغم هذه المخاطبات لم تتخذ بعد أي إجراءات قانونية من الجهات المعنية ومكتب النائب العام ضد الشنطي، رغم تقدم عبدالسلام الحاسي بشكوى مباشرة للنائب العام في 1 سبتمبر الماضي، يحمل فيها الشنطي المسؤولية القانونية عن الاشتباكات التى حدثت في طرابلس يوم 30 أغسطس الماضي، ومنع وكيل هيئة الرقابة الإدارية من ممارسة مهامه داخل مقر الهيئة.

يذكر أن، وكيل هيئة الرقابة خالد ضو ، قد وقع محضر اتفاق لتوحيد هيئة الرقابة الإدارية مع عبدالسلام الحاسي مطلع شهر يونيو بمدينة البيضاء في إطار توحيد المؤسسات السيادية وإنهاء حالة الانقسام التي تعاني منها البلاد منذ سنة 2014م .

وفي 10 أغسطس الماضي، أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف من مجلس نواب طرابلس، عبد الله قادربوه، قرارا، بإحالة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس سليمان الشنطي بصفته موظف بالإدارة العامة للهيئة، إلى التقاعد.

وأفاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس، عبد الله قادربوه، وفق ما نشرته صحيفة “صدى الاقتصادية”، بإحالة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس سليمان الشنطي بصفته موظف بالإدارة العامة للهيئة ، إلى التقاعد.

وأشار قرار رئيس الهيئة إلى حكم محكمة استئناف طرابلس بأن قادربوه هو الممثل الشرعي لهيئة الرقابة الإدارية طرابلس .

وفي يوليو الماضي، صدر حكما من محكمة استئناف طرابلس بانعدام صفة رئيس الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، مؤكدا خلاله أن الممثل الوحيد لهيئة الرقابة الإدارية هو عبدالله قادربوه بصفته رئيس لهيئة الرقابة الإدارية بطرابلس.