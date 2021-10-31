 دومة يستنكر مطالبة البعثة تعديل قوانين الانتخابات

العنوان-طبرق

أعلن عضو مجلس النواب، مصباح دومة أوحيدة، استنكاره لبيان البعثة الأممية بشأن مطلبها تعديل قوانين الانتخابات وفقا لاقتراحات المفوضية العليا للانتخابات.

وقال دومة في تغريدة له عبر تويتر، “إن استنجاد المفوضية بالبعثة للضغط على مجلس النواب لتغيير القوانين الانتخابية خروج عن نطاق مهامها، واستخدام الوظيفة للفوز بالانتخابات”.

وأكد دومة أن ذلك سيفسد تكافؤ الفرص الذي نص عليه الاتفاق السياسي، ولنا في المجلس الانتقالي مثل عندما لم يترشح أحد منهم في انتخابات المؤتمر الوطني.

واتهم أوحيدة المفوضية بعدم الجدية في إجراء الانتخابات، لافتا إلى أنها في كل جلسة تقدم مقترحا مختلفا للتعديلات على القانون الانتخابي.

وأضاف دومة أن “كل جلسة لمجلس النواب تعرض ملاحظات على قانون الانتخابات من المفوضية.. هل المفوضية جادة في إجراء الانتخابات في موعدها؟ وهل فعلاً تملك قرارها؟ أم أن التدخلات الأجنبية لها رأي آخر خاصة أن المفوضية تعمل مع بعض السفراء بطريقة تثير الريبة” مشيرا أن “بيان البعثة أكبر دليل على ذلك”.