«الصحة» تفتتح مركزا للعزل في «العجيلات» بسعة 15 سريرا

افتتح وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، مركزًا للعزل بمدينة العجيلات.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تبلغ السعة السريرية للمركز 15 سريرًا، وجرى تجهيزه بمصنع للأكسجين الطبي.

حضر الافتتاح مدير إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة محمد الغزيوي، ومدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر عبد العزيز سليمان، ومدير إدارة المشروعات سامي الشعافي، ومدير إدارة الصيدلة ليلى العربي.

– مراكز العزل بالمنطقة الشرقية تتسلم خزان أكسجين متنقل

والجمعة دعمت وزارة الصحة مراكز العزل الصحي بالمنطقة الشرقية بخزان أكسجين متنقل يعمل مع مقطورة بسعة 24 ألف لتر، ومجهز بوحدة خاصة بتعبئة خزانات الأكسجين.

وقال رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة، إن خزان الأكسجين سيسهم بشكل كبير في تغذية 13 مركز عزل تتوزع على طول المنطقة الممتدة من مدينة سرت إلى أقصى مناطق الشرق.

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