«الكهرباء»: الانتهاء من أعمال تجديد مدخل مياه البحر بمحطة شمال بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من أعمال تجديد مدخل مياه البحر بمحطة شمال بنغازي.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن أعمال التجديد بالمحطة، تمت من قبل الشركة العالمية لخدمات الكهرباء(GESCO)، تحت إشراف ومتابعة الشركة العامة للكهرباء.

– شركة الكهرباء تعلن استئناف عمل الوحدة البخارية الثالثة بمحطة شمال بنغازي

وفي 18 أغسطس الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة البخارية الثالثة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة على مولد بخار الوحدة الغازية السادسة على الشبكة الكهربائية العامة.

وأشارت الشركة إلى «الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة بقدرة مركبة 100 ميغاوات؛ الأمر الذى سيساهم في تقليل العجز وساعات طرح الأحمال».

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