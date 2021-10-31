اعتماد نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا بنسبة نجاح بلغت 73.4 ‎%‎

اِعتمد وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف” ومدير المركز الوطني للامتحانات “السيد أحمد مسعود” ظهر اليوم الأحد نتيجة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2020 – 2021م بنسبة نجاح بلغت 73.4%

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها ان عدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام بلغ 145046 طالب وطالبة (75018 من الذكور، و70028 من الإناث)، نجح منهم (106.261)

وتحصل (47.467) طالب وطالبة على تقدير ممتاز و(37.608) على تقدير جيد جداً، و(18.791) على تقدير جيّد و(2395) على تقدير مقبول ، فيما بلغ عدد من لهم دور ثاني (38.512) طالب وطالبة

واضافت الوزارة ان نسبة النّجاح لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (التعليم الديني) 85.29% حيث تقدّم لها (34) طالب، بلغ عدد النّاجحين (29)، وعدد الذين لهم دور ثاني (5) تحصّل (12) على تقدير ممتاز، و(12) على تقدير جيّد جداً و(4) على تقدير جيّد، وطالب واحد على تقدير مقبول.

وقدّم وزير التربية والتعليم الدكتور ” موسى المقريف” في كلمته أثناء مراسم الاعتماد أطيب التّهاني للطلبة الناجحين، مُتمنِّياً للطلبة الذين لهم دور ثاني، بذل المزيد من الجُهد والعطاء ليحققوا النّجاح خِلال الدور الثاني.

وأشاد الوزير بالمُعلّمين وأولياء الأمور، والطلبة، ومُراقبي التعليم، ولجان مُراقبة الامتحانات بنجاح العام الدراسي “الاستثنائي” حسب وصفه، مُشيراً إلى نجاح الوزارة في توحيد الدراسة والامتحانات لأول مرّة مُنذ سبع سنوات في كامل التراب الليبي.

بدوره، ثمّن مدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ ” أحمد مسعود” دور لجان المُراقبة، والامتحانات، وشركة بريد ليبيا لتكفّلها بعملية نقل وإحضار أوراق الإجابة من اللجان الامتحانية في كافة مدن، ومناطق ليبيا، مُضيفاً أنه بإمكان الطلّاب معرفة نتائجهم حالاً عبر الرابط الخاص بها على صفحة الوزارة.