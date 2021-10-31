وفد من الأمازيغ يؤكد للمنفي أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد وفدًا من أمازيغ جبل نفوسة، متكونًا من المناطق الممتدة من يفرن إلى نالوت، لمناقشة مشاركة الأمازيغ في المصالحة الوطنية، وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف أطياف الشعب الليبي.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي دعم مشروع المصالحة الوطنية، ومشاركة الأمازيغ في هذا الاستحقاق الوطني، الذي يعزز الاستقرار، ويضاعف فرص السلام في البلاد، كما ناقش اللقاء ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية لمناطق الجبل في مختلف القطاعات.

بدوره، أكد المنفي على أهمية إشراك الأمازيغ في مشروع المصالحة الوطنية، باعتبارهم مكونًا أساسيًا من مكونات المجتمع، مشددًا على ضرورة وضع ألية تنفيذية مناسبة لتوفير كافة الخدمات بمناطق جبل نفوسة في جميع المجالات، وتخفيف أعباء الحياة اليومية على سكان الجبل، مذكرًا بالدور الكبير لأمازيغ ليبيا، ودورهم في مختلف المراحل من تاريخ الوطن.

من جهتهم أكد أعضاء وفد الأمازيغ على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد، والوصول إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

ووجه أعضاء الوفد الدعوة للمنفي، لزيارة جبل نفوسة خلال الفترة القادمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية