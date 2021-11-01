الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بداية من اليوم الإثنين 

طرابلس 01 نوفمبر 2021 (وال) _ توقعت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس مستقر ودرجات الحرارة تميل نسبياً للإرتفاع على أغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•حالة السماء: قليلة السحب إلى صافية.

• الرياح: غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق الساحلية .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27- 30) مْ , وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات مراده:-

•حالة السماء:مغطاة جزئيا بالسحب هذا اليوم تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

•الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24–29) مْ ولا تتجاوز اليوم (22) مْ على مناطق الجبل الأخضر وتسجل إرتفاع طفيف خلال اليومين القادمين على اغلب المناطق.

• الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح: متغيرة الإتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 33) مْ وتسجل إرتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (30- 32) مْ. (وال – طرابلس) س ق / هــ ع

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