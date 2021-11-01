ليبيا الان

ليبيا تسجل 23 وفاة و627 إصابة بـ”كورونا”

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 627 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 54.168، بينها 174 حالة حرجة.

وأظهرت أحدث بيانات المركز، وفاة 23 حالة متأثرة بمضاعفات الفيروس، ليبلغ عدد حالات الوفاة 5.122.

وسجلت حالات التعافي ارتفاعاً بعد رصد 1679 حالة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء المسجلة منذ ظهور الوباء إلى 298.674.

وأشار بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ”كورونا”، 1.545.739، بينما بلغ عدد من تلقوا الجرعتيْن 442.541.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك