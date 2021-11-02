أحوال الطقس اليوم: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة بغالبية مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد غالبية مناطق الشمال ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 25 و34 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط مساء الغد على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا خلال اليومين المقبلين.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء الغد إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز اليوم 25 درجة مئوية، على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين على غالب المناطق.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية، الرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية.

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