مطار معيتيقة يمنع المغادرين من اصطحاب المواد الغذائية «لأسباب أمنية وفنية»

أعلن مطار معيتيقة الدولي، منع المسافرين المغادرين من اصطحاب المواد الغذائية «لأسباب أمنية وفنية».

وقال المطار في بيان اليوم، إن سلطات المطار أصدرت تعليماتها بمنع اصطحاب المواد الغذائية للمغادرين «لأسباب أمنية وفنية»، مضيفًا «عليه نأمل منكم ومنعًا لأي عراقيل، الامتناع على اصطحابها خلال هذه الفترة».

والإثنين، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي استئناف الرحلات مع مطار لوكا الدولي في مالطا.

– استئناف الرحلات بين مطاري معيتيقة ولوكا المالطي

وستُسيِّر شركة البحر المتوسط للطيران «ميدافيا» الرحلات بين المطارين عن طريق المشغل الجوي شركة «ميل آير»، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الأحد.

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