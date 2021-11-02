عضو المفوضية العليا يوضح سبب سحب شروط انتخاب الرئيس من الموقع الإعلامي للمفوضية

أكد عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبدالحكيم الشعاب، سحب شروط انتخاب الرئيس التي نشرتها المفوضية ليتم نشرها حال اعتماد لائحة المترشحين.

وأوضح الشعاب، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن شروط انتخاب الرئيس، والتي نُشِرت على موقع المفوضية تم تجهيزها عند استلام قانون انتخاب الرئيس من البرلمان وقبل التعديل، فيما جاء«النشر ضمن عدد من المفاهيم حول مراقبة الانتخابات وتزكية المرشح».

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وفي وقت سابق من اليوم، أشارت المفوضية العليا للانتخابات إلى «خطأ ورد في نشر شروط الترشح لانتخاب رئيس الدولة».

وشدَّدت المفوضية، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، على أنها ستنشر الشروط لاحقًا حال اعتماد لوائح تسجيل المرشحين.

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