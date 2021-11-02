«الداخلية» تبحث التعاون مع تركيا في 5 مجالات أمنية

بحث اجتماع، عقد الثلاثاء في مكتب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مع وفد تركي، التعاون في خمسة مجالات أمنية، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وضم الاجتماع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصري، ومدير إدارة العلاقات والتعاون العميد صلاح الدين بن سليمان، ومدير الإدارة العامة لطيران الشرطة العميد الطاهر القرباع، ومندوبًا عن الإدارة العامة لأمن السواحل، ورأس وفد تركيا الجنرال جنكيز يلدز.

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وتناول الاجتماع التعاون الأمني المشترك في عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بمجالات: مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأمن السواحل، وطيران الشرطة، والتدريب، بالإضافة إلى المختبرات الجنائية، والاستفادة من الخبرات التركية في هذه المجالات.

وأكد الوفد التركي، وفق بيان الداخلية الليبية، جاهزية الجانب التركي لدعم وزارة الداخلية من خلال التدريب والتجارب الأمنية وتبادل الخبرات.

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