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«بن عتمان»: لا يمكن تهميش مجلس الدولة لأنه كان مع المنتصر في المعركة العسكرية

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال نعمان بن عتمان، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إنه لا يمكن السماح للبرلمان بالتفرد بتفصيل الانتخابات للخروج من نتائج هزيمته العسكرية المخزية، على حد زعمه.

وادعى بن عتمان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بعد هزيمة برلمان طبرق في معركة بركان الغضب الخالدة، لا يمكن السماح له التفرد بتفصيل الانتخابات للخروج من نتائج هزيمته العسكرية المخزية”.

وأضاف:” في الوقت نفسه يتم تهميش المجلس الأعلى للدولة الذي كان مع الطرف المنتصر في المعركة العسكرية”، على حد تعبيره.

وتابع نعمان بن عتمان:” لا يمكن أن تكون هناك انتخابات لمصلحة المهزوم” على حد ادعائه.

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الانتخابات البرلمان المعركة العسكرية ليبيا مجلس الدولة

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صحيفة الساعة 24

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