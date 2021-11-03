الدرسي: نجاح المسار السياسي والانتخابات يعتمد بدرجة كبيرة على خروج المرتزقة

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة بمثابة أول خطوة في طريق الـ 1000 ميل، ووصفها بالبداية “المبشرة والجيدة”.

الدرسي وخلال لقاء على شاشة “الغد” أمس الثلاثاء أوضح أن معظم المقاتلين الأجانب الذين يأتون من الدول الإفريقية هم خارج سلطة تلك الدول، وهم مرتزقة يقتاتون على هذا العمل.

وأكد أن نجاح المسار السياسي والانتخابات في ليبيا يعتمد على درجة كبيرة، أكثر من 90%، على خروج المرتزقة والميليشيات والقوات الأجنبية.

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