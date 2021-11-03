الشاطر: إجراء الانتخابات في موعدها تضليل للرأي العام

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن الإصرار على إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل دون ما أسماه «الحرص على سلامة القوانين» التي ستجرى على أساسها، يعتبر تضليلا للرأي العام، بحسب قوله.

وقال الشاطر، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الإصرار على إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل دون الإصرار على سلامة القوانين التي ستجرى على أساسها يعتبر تضليلا للرأي العام”، على حد زعمه.

وأضاف “هذا التضليل بقصد تفصيلها على مقاس محدد لشخصيات محددة. أخشى أن ينقلب السحر على الساحر”، وفقا لتعبيره.

وتابع “انتخابات بلا دستور تلاعب وسرقة لآمال الشعب في الاستقرار”، بحسب وصفه.