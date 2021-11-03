ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

03 November, 2021

تجري حاليا قيادات ونخب سياسية وبرلمانية ليبية مشاورات لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات الذي أثيرت حوله العديد من الملاحظات سواء من مفوضية الانتخابات أو البعثة الأممية أو مجلس الدولة أو النائب بالمجلس الرئاسي الذي طرح مبادرة بالخصوص لما أسماه بالتواصل إلى توافق حول القوانين الانتخابية

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس ،فإن مشاورات تُجرى حاليًا بين أعضاء مجلس النواب وبعض الفعاليات السياسية للترتيب لعقد جلسة للمجلس يُرجّح أن تكون يوم غدٍ الخميس، أو على أقصى تقدير في منتصف الأسبوع المقبل لبحث القيام بتعديلات على القانون الانتخابي وفقًا للملاحظات، خاصةً الواردة من المفوضية العليا للانتخابات

وحسب ذات المصدر، فإن التعديلات المتوقعة على القانون ستفتح الباب أمام الراغبين في الترشح سواء لمنصب رئاسة الدولة أو في مجلس النواب ممن يتولون حاليًا مناصب في السلطات الحالية للتنافس على الحصول على مقاعد لهم في السلطات الجديدة

و أشارت الوكالة أنه في حالة التوافق في مجلس النواب على هذه التعديلات فإنه بإمكان العديد من الشخصيات التي تتولى حاليًا مناصب قيادية ومن بينها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الدخول في السباق على كرسي الرئاسة عبر صناديق الاقتراع والتي ستفرز للمرة الأولى رئيسًا للدولة منذ استقلالها العام 1951 م عبر صناديق الانتخابات.