اللافي: الرئاسي يتحمل مسؤولية إجراء الانتخابات وأتمنى من أعضاء مجلس الدولة تغليب مصالح الوطن

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، إن مجلسه تعهد أمام الليبيين في منتدى جنيف باحترام خارطة الطريق، مضيفا: “نحن كمجلس رئاسي نتحمل المسؤولية لإجراء الانتخابات”.

وأوضح اللافي، في كلمته خلال الملتقى الوطني لدعم الانتخابات، أن الملتقى يعد من أساسيات البدء الفعلي لما يتمناه الليبيون وهو اليوم التاريخي في 24 ديسمبر المقبل، مطالبا الجميع باحترام هذا التاريخ.

ودعا الجميع إلى تجاوز كل الخلافات المسارة حول القوانين المعدة لإجراء الانتخابات، ووجه رسالة إلى كل السياسيين بضرورة التنازل لمصلحة ليبيا والليبيين.

وبيّن أن لقاءات المجلس الرئاسي مع المفوضية، كانت تدعو إلى مشروع الانتخابات، قائلا: “آن للشعب الليبي أن يكون هناك تغيير ويكون له رئيس للدولة ويكون له دور في بناء دولته”.

وطالب كل الليبيين بنسيان الأحقاد والخلافات والاتجاه إلى صناديق الانتخابات، قائلا: “كل ليبي مسؤول الآن على صوته لأننا نستطيع أن نتجاوز الأزمة، وعلى الجميع أن يخرجوا أمام الليبيين بقوانين توافقية، وأتمنى من أعضاء مجلس الدولة أن يغلبوا مصالح الوطن”.

وأكد اللافي، أن المجلس الرئاسي يدعم ملف المصالحة الوطنية على اعتبار أنه سيدعم الانتخابات المقبلة، قائلا: “أتمنى من الجميع أن يعتبر ملف المصالحة الوطنية طوق النجاة لكل الليبيين”.

واختتم بقوله: “ملتقى اليوم رسالة إيجابية إلى 24 ديسمبر، لا تخذلوا الليبيين اليوم ويجب على الجميع دعم الانتخابات”.

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