وزارة الاقتصاد: إصدار قرار بتسعير 8 سلع أساسية

اتخذت وزارة الاقتصاد قرارا بتسعير السلع الأساسية التي تشمل الدقيق والزيت والدجاج والسكر والأرز والمكرونة والطماطم المعلب، وذلك للعمل على رفع العبء عن المواطنين في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بوزارة الاقتصاد عماد عاشور، في تصريحات له، “إن الأسعار الواردة في القرار ليست مرتفعة بالنظر إلى سعر الصرف 4.48 دنيار للدولار، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع عالميا والشحن والنقل جراء جائحة كورونا”.

وأضاف “الوزارة حاولت بهذا القرار الحدّ من إمكانية ارتفاع الأسعار ارتفاعًا جنونيًّا لو لم تكبحها، وأن الجهاز البلدي أكد للوزارة أنه سيعمل لتنفيذ القرار، كما أن الوزارة ستتواصل مع التجار لتسهيل تنفيذه”.

وأوضح أن الوزارة ترجو أن يغيّر المصرف المركزي سعر الصرف لما له من انعكاس على سعر السلع في ظل غلاء أسعار الشحن والنقل والسلع وغير ذلك، لافتا بقوله “ستعلن الوزارة قريبا، بعد دراسات عديدة، تسعيرة للكشف والعمليات بالمصحات والمستشفيات الخاصة”.

وأكد أنه لا يوجد تأثير على ليبيا بعد طلب الصين الأخير من مواطنيها تخزين السلع الأساسية، موضحا أن ليبيا اعتمدت مؤخرا عقب كورونا في استيراد المواد الغذائية الأساسية على إيطاليا وتركيا وتونس، وقلّ اعتمادها على الصين في مجال الغذائية.

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