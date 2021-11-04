بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 04 نوفمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 04 نوفمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها على اغلب مناطق ليبيا، مع رياح نشطة مثيرة الأتربة على بعض مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•حالة السماء: قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على مناطق أقصى الساحل الغربي آخر هذه الليلة وصباح يوم الغد.

• الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم مما تسبب في إثارة الأتربة، تتحول تدريجيا يوم الغد على أقصى الساحل الغربي إلى شمالية شرقية فشمالية غربية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 36) مْ وتسجل تراجع تدريجي مع بداية الأسبوع.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية على درنة ومناطق أقصى الساحل الشرقى آخر هذه الليلة وصباح يوم الغد.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على مناطق سهل بنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29–34) مْ على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على مناطق غدامس والحمادة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32- 35) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 34) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (18:13).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:28).