ناصر عمّار: يجب استعمال كافة المنابر الإعلامية لدعم “الدبيبة”

قال آمر “قوة الإسناد” بما تسمى “بركان الغضب” ناصر عمار، “يجب علينا أن نفكر في دعم الدبيبه بأي طريقة كانت”.

وأضاف «عمار» في تدوينة على موقع “فيسبوك”، أنه يجب “استعمال كافة المنابر الإعلامية بأشكالها وأنواعها، لتوعية المواطن بالخطر الذي يتعرض له الرجل من قبل وزراء حكومته الذين يتلكأون في تنفيذ القرارات عن قصد”.

وتابع؛ “هناك مساع من بعض الشخصيات وهي؛ «باشاغا – حفتر – عقيلة – صوان»، تسعى بالضغط على الوزراء الموالين لهم بالعبث بقرارات صادرة من الدبيبة والإبطاء في تنفيذها حتى يتم الطعن في مصداقيته وضرب شعبيته”.

وختم قائلًا: “فالحذر يا شباب من هؤلاء، ووجب التنبيه عليهم”.