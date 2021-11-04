عمداء بلديات الجنوب يطالبون الكوني بالتدخل لحل مشكلة تردي الخدمات

طلب عمداء بلديات المنطقة الجنوبية من عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، التدخل لحلحلة المشاكل التي تعانيها مدن الجنوب الليبي من تردي الخدمات في جميع المجالات، والتي تزداد تفاقمًا لعدم وجود حلول جذرية.

والتقى الكوني عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، الذين استعرضوا المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات، لا سيما النقص الحاد في المحروقات، وغاز الطهي، والمعاناة التي يتكبدها المواطنون بارتفاع أسعارها في السوق الموازية، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

بحضور الكوني.. انطلاق المرحلة الثانية من مشروع بلديتي

وأثنى نائب رئيس المجلس الرئاسي على جهود العمداء لتوفير احتياجات المواطنين، وتكبدهم مشاق السفر للمطالبة بحقوقهم، وأكد سعيه لتذليل كل الصعوبات التي تواجهها البلديات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. فيما وصف العمداء لقاءهم بالسيد النائب بالمثمر، لرغبته الأكيدة لتحقيق مطالبهم المشروعة.

ويوم الأربعاء، حضر نائب رئيس المجلس الرئاسي جانبًا من اللقاء الخاص بإشهار المرحلة الثانية من مشروع بلديتي. وأشاد الكوني بالجهود التي بُذلت لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع، مؤكدًا أهمية التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية المانحة لإنجاز مشاريع المرحلة الثانية، التي تحتاجها مدن الجنوب من تنمية مكانية حقيقية في جميع المجالات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا