وزير الصحة يعلن موعد دخول الموجة الرابعة من فيروس كورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 November, 2021

قال وزير الصحة علي الزناتي نترقّب دخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا مع نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل.

وأكد الزناتي في مداخلته عبر البث المباشر على منصة حكومتنا أن استقرار الحالة الصحية للمصابين بفيروس كورونا الموجودين في مراكز العزل، أو في العزل المنزلي، يعود لاستمرار حملات التطعيمات، داعيا المواطنين لتلقي التطعيمات التي هي الوسيلة الفعالة لمقاومة المرض، وتقليل دخول المصابين لغرف العناية الفائقة.

وأشار الزناتي إلى أن حكومة الوحدة الوطنية وفرت كميات كبيرة من اللقاحات، لكن الإقبال على تلقي التطعيمات لازال متواضعًا.

ولفت الزناتي إلى أن علماء الوبائيات في العالم أكدوا إمكانية تلقي أنواع مختلفة من التطعيمات للشخص الواحد، فمن تلقى لقاح سبوتنيك كجرعة أولى يمكنه أخذ لقاح استرازينيكا، وهذا الأمر لا يدعو للقلق.